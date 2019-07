POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schneckenburgstraße. Er befuhr den Radweg parallel zu den Bahngleisen stadtauswärts, als er beim Überqueren der Schneckenburgstraße mit seinem Pedal den Vorderreifen des Motorrollers eines 50-jährigen Mannes streifte, der verkehrsbedingt vor der geschlossenen Bahnschranke stand. Durch das Touchieren stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei. Vom Rettungswagen wurde der 29-jährigen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Derzeit gibt es widersprüchliche Aussagen bezüglich des Unfallhergangs. Um den tatsächlichen Ablauf ermitteln zu können, bittet das Polizeirevier Konstanz Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden. Nach Angaben des 50-jährigen Rollerfahrers warteten zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Radfahrer neben ihm an der Bahnschranke.

Konstanz

Schwerer Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mit schweren Verletzungen musste ein 76-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 13.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 220/L 221 ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 69-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Landesstraße von Konstanz kommend und überquerte die Kreuzung geradeaus in Richtung Singen. Der von links kommende, in Richtung Dettingen fahrende Motorradfahrer prallte gegen den Pkw und stürzte. Hierdurch verletzte er sich schwer, eine im Pkw sitzende Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Schaltung der Lichtzeichenanlage werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verdacht der Brandstiftung

Starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Petershauser Straße erforderte am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Der Brand beschränkte sich auf ein Zimmer einer der sich im Gebäude befindlichen Wohnungen und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohnerin wurde vom Bürgerbüro der Stadt Konstanz eine Übernachtungsmöglichkeit vermittelt. Die Petershauser Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Allensbach

Geklärte Unfallflucht

Eine Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag gegen 08.15 Uhr von einem zunächst unbekannten Autofahrer begangen wurde, konnte durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen geklärt werden. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Radolfzeller Straße und streifte bei der Vorbeifahrt ein in der Straße abgestelltes Auto und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Verursacher-Fahrzeugs notiert und die Polizei über den Sachverhalt informiert. Durch eine Motorrad-Streife konnte das Fahrzeug schließlich in Espasingen festgestellt und angehalten werden. Da der Pkw frische Unfallspuren aufwies, wurde der 37-jährige Autofahrer zur Unfallstelle zurück gelotst. Dort wurde ein positiver Stellversuch der Unfallfahrzeuge durchgeführt. Bei dem 37-Jährigen, der keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Radolfzell - Moos

Vollbrand einer Lagerhalle

Zu einem Brand einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in Moos wurden am heutigen Morgen gegen 10.00 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der als Maschinen- und Lagerhalle genutzte, mit Umkleideräumen und Sanitäreinrichtungen versehene Gebäudekomplex bereits in Vollbrand. In Mitleidenschaft gezogen wurden das auf dem Firmengelände befindliche Wohnhaus sowie mehrere Fahrzeuge. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Singen

Pkw-Lenker übersieht Radfahrerin

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 60-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ekkehardstraße. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Ekkehardstraße und bog nach links in die Thurgauer Straße ein. Da er dort keinen Parkplatz fand, stieß er wieder rückwärts in die Ekkehardstraße. Hierbei über sah er die Radfahrerin, die auf der Thurgauer Straße in Richtung Ekkehardstraße unterwegs war. Mit dem hinteren Fahrzeugheck prallte der Mann gegen die Radfahrerin. Bei dem Sturz zog sich die 60-jährige mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Frontalzusammenstoß

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bruderhofstraße. Der 60-jährige Lenker eines Seat befuhr die Bruderhofstraße in Richtung Feldbergstraße, kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und prallte frontal auf den Land Rover eines entgegenkommenden 54-jährigen Autofahrers. Durch den Aufprall wurde der 60-Jährige verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Hilzingen

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr bis 22.30 Uhr in der Straße "Obere Gießwiesen" begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Touran und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Rielasingen - Worblingen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 12.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Hauptstraße. Ein 71-jähriger BMW-Lenker befuhr die Hauptstraße in Richtung Gottmadinger Straße und war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW Golf einer 56-jährigen Frau. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den VW Transporter eines 47-jährigen Mannes geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

Bodman - Ludwigshafen

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter am Donnerstag kurz vor 18.00 Uhr in ein Hotel in der Hauptstraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht eine gekippte Balkontüre zu öffnen. Durch einen Zeugen wurde er bei der Tatausführung gestört, woraufhin er flüchtete. Durch den Zeugen liegt der Polizei folgende Täterbeschreibung vor: Ca. 60 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, stark gebräunter Teint, graue kurze Haare, bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Camouflage-Hose. Weiter Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

Stockach - Wahlwies

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Leonhardstraße vor dem dortigen Bahnübergang. Eine 35-jährige Autofahrerin und ein 55-jähriger Pkw-Lenker hielten nacheinander vor der geschlossenen Bahnschranke. Im Anschluss kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Bezüglich des Unfallhergangs weichen die Aussagen voneinander ab. Die Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass der Mann auf sie aufgefahren sei, der Pkw-Lenker erklärte, dass die Frau nach der Öffnung der Bahnschranke zurückgerollt sei. Durch die unfallaufnehmenden Beamten konnte bei der 35-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach einem positiven Atemalkoholtest, veranlassten die Beamten die Entnahme einer ärztlichen Blutprobe im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

