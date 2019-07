Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Sachbeschädigung

Insgesamt drei Verkehrszeichen beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 05.30 Uhr, in der Georg-Zimmerer-Straße an den Busparkplätzen vor dem Lebensmitteldiscounter und der Stadthalle. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Stetten am kalten Markt

Unfallflucht

Der Fahrer eines Lkw streifte am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der L 453 ein entgegenkommendes Fahrzeug und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Kleinlaster befuhr die Landesstraße von Stetten kommend in Richtung Kaiseringen, schnitt in Frohnstetten eine Linkskurve und beschädigte hierbei den Außenspiegel des entgegenkommenden Opel Corsa. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, zu informieren.

L 456 / Pfullendorf

Nötigung im Straßenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 11.00 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf eine Nötigung im Straßenverkehr beobachtet haben oder möglicherweise selber genötigt wurden. Nach Angaben einer Autofahrerin hätte ein Pkw-Lenker auf dem letzten geraden Streckenabschnitt vor dem ersten Kreisverkehr in Pfullendorf trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt. Um einen Unfall zu verhindern, sei die Autofahrerin weit nach rechts gefahren und hätte stark abgebremst. Der Pkw-Lenker realisierte im letzten Moment den Gegenverkehr, bremste ebenfalls stark ab und reihte sich wieder hinter die Autofahrerin. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich unter Tel. 07552/2016-0, beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Günzkofen

Gartenhaus abgebrannt

Eine Gartenhütte geriet am Donnerstag gegen 10.00 Uhr im Mühlbachweg in Vollbrand. Vermutlich wegen eines technischen Defekts oder der Überhitzung einer Kabeltrommel fing die freistehende Hütte Feuer. Aufgrund der Trockenheit breitete sich der Brand schnell aus und griff auf zwei nahegelegene Bäume über. Der Brand konnte durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hohentengen gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Hütte.

Bad Saulgau

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 26-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Platzstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer trotz entzogener Fahrerlaubnis wieder ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug führte. Daher wird er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Hohentengen

Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwer verletzter Motorradfahrer, zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitag gegen 13.00 Uhr auf der L 279 ereignet hat. Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landesstraße von Völlkofen kommend in Richtung Hohentengen. In einer langgezogenen Rechtskurve, in der die Sicht durch den Bewuchs am Fahrbahnrand eingeschränkt ist, überholte der Motorradfahrer einen Pkw mit Anhänger und kollidierte mit dem in diesem Moment entgegenkommenden Ford eines 48-Jährigen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Ford-Fahrer und seine 13-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei der Kollision wurde das Motorrad gegen den Anhänger geschleudert, wodurch dieser beschädigt wurde. Ebenfalls durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt wurde ein Pkw, der hinter dem Gespann fuhr. Am Motorrad und dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L 279 zwischen Völlkofen und Hohentengen für zwei Stunden voll gesperrt.

