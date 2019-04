Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Zechpreller

Kaiserslautern (ots)

Einen dreisten Zechbetrug hat ein Mann am Montagabend in der Mainzer Straße begangen. Der Täter hatte gegen halb 7 ein Bistro betreten und eine Pizza bestellt. Als das Essen zubereitet war, nahm der Besteller die Speise in Empfang - dann verließ er fluchtartig das Lokal.

Ein Fahrer des Bistros verfolgte den Tatverdächtigen und konnte der Polizei entsprechende Hinweise geben. Von den Beamten wurde wenig später der mutmaßliche Zechpreller gestellt und kontrolliert. Auf den 26-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

