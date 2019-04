Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Computer umgeworfen und Pflanzen herausgerissen

Kaiserslautern (ots)

Weil sie in einer öffentlichen Einrichtung in der Augustastraße "gewütet" hat, ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Die 61-Jährige betrat am Montagmorgen gegen 8 Uhr das Gebäudes und fing ohne erkennbaren Grund an, im Eingangs- und Wartebereich zu randalieren. Unter anderem warf sie mehrere Computerbildschirme um, riss Topfpflanzen aus den aufgestellten Kübeln und spuckte auf Schreibtische.

Auf die Polizeibeamten machte die Frau einen etwas desorientierten Eindruck; unter Alkoholeinfluss stand sie allerdings nicht. Weil die 61-Jährige schon wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen ist, wurde sie nach der Überprüfung ihrer Personalien in einer Fachklinik vorgestellt und dort stationär aufgenommen. | cri

