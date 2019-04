Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wahlplakate beschädigt

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Frankenstein und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben, die in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate mit Stiften beschmiert haben? In einem weiteren Fall wurde ein Plakat abgerissen und auf einen Baum geworfen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. | cri

