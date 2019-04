Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol + Autofahren = 500 Euro + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot

Kaiserslautern (ots)

Eine Rechnung, die nicht aufgeht: Alkohol und Autofahren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Alleestraße ein 28-Jähriger kontrolliert. Bereits während der Kontrolle bemerkten die Kollegen, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung: 0,82 Promille zeigte das Gerät. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden daraufhin präventiv sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

