Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verwirrter Zechbetrüger

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Zechbetrugs hat sich ein Mann am späten Sonntagabend eingehandelt. Der 36-Jährige soll in einem Lokal in der Marktstraße gegessen und getrunken haben, anschließend wollte er gehen, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter hielten ihn jedoch auf und verständigten die Polizei.

Gegenüber den Beamten machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Dreimal schilderte er die Abläufe aus seiner Sicht - und dabei dreimal anders.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige bereits in 180 Fällen polizeilich aufgefallen ist - oft auf ähnliche Weise wie an diesem Abend. Nach den obligatorischen Maßnahmen wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell