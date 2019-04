Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger gefährdet und beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 46-Jährige steht im Verdacht, am Montagvormittag an der Ecke Stiftsplatz/Bismarckstraße einen Fußgänger sozusagen "in die Bredouille" gebracht zu haben.

Der Passant wollte nach eigenen Angaben kurz vor 10 Uhr die Fahrbahn am Fußgängerüberweg überqueren. Als er sich bereits in der Mitte des Zebrastreifens befand, habe sich ein weißer Pkw genähert. Der Fahrer habe zunächst am Überweg kurz gestoppt, habe dann aber Gas gegeben und sei mit ausgestrecktem Mittelfinger direkt vor dem Fußgänger vorbeigefahren.

Der 52-jährige Mann fühlte sich durch das Verhalten sowohl gefährdet als auch beleidigt und erstattete Anzeige. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. Seine Aussage zu dem Ereignis steht noch aus. | cri

