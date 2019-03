Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Das Polizeipräsidium Freiburg und die Stadt Kandern veranstalten eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema SICHER LEBEN - Kriminalprävention mit Schwerpunkt Anrufstraftaten für Senior*Innen:

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, dem 28. März 2019, um 15 Uhr, veranstalten das Polizeipräsidium Freiburg/Referat Prävention und die Stadt Kandern eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema SICHER LEBEN - Kriminalprävention mit Schwerpunkt Anrufstraftaten für Senior*Innen:

Skrupellose Betrüger greifen immer wieder zum Telefon, um an das Ersparte oder Wertgegenstände von älteren Menschen zu gelangen. Sie geben sich beispielsweise als Verwandte oder falsche Polizisten aus und gehen dabei sehr geschickt und raffiniert in der Gesprächsführung vor. So können sie gut zuhören und geschickt Fragen stellen, geben sich freundlich und versuchen so, das Vertrauen hilfsbereiter Menschen für eigene Zwecke zu gewinnen. Vermeintliche Gewinnversprechen oder der falsche Microsoft-Mitarbeiter, der oftmals Englisch spricht, sind ebenfalls Themen. Der Vortrag informiert über aktuelle Machenschaften von Betrügern und zeichnet Möglichkeiten auf, die Tricks frühzeitig zu durchschauen und sich angemessen zu schützen und zur Wehr zu setzen.

Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Umfangreiches Infomaterial wird zur Verfügung gestellt.

Der Vortrag findet im Alten- und Pflegeheim Luise-Klaiber-Haus (barrierefrei), Papierweg 11, 79400 Kandern statt.

Referentin: Helena Brixa, Polizeihauptkommissarin und langjährige Mitarbeiterin des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Freiburg/Standort in Lörrach.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Referat Prävention

Helena Brixa

Telefon: 07621 176-590

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell