POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Freitag, 23.11.18 bis Sonntag, 25.11.18

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Sachbeschädigung an Weihnachtsdekoration Am frühen Samstagmorgen teilte ein Mitarbeiter Stadtverwaltung Ahrweiler hier mit, dass eine der beiden Nussknacker-Figuren am Niedertor beschädigt wurde. Die Tatzeit dürfte in der Nacht von Freitag auf Samstag liegen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter augenscheinlich mutwillig und mit Gewalt die große geschnitzte Holzfigur eines weihnachtlichen Nussknackers zerbrachen, die unmittelbar neben dem Niedertor steht. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen hier bislang nicht vor.

Sachbeschädigung an geparktem PKW Am Samstag, in der Zeit von ca. 18.00 - 19.05 Uhr, hatte ein Fahrzeugführer seinen PKW in der Straße Am Mühlenteich in Ahrweiler geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen war. Eine Verkehrsunfallflucht dürfte auszuschließen sein, da der PKW mit der linken Fahrzeugseite unmittelbar am Gehweg geparkt war. Fahrzeuge konnten dort nicht vorbei fahren. Auch zu dieser Tat liegen derzeit noch Täterhinweise vor.

