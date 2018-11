POL-PDMY: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Nürburg (ots) - Am Samstagabend kam es - während der Abwesenheit der jeweiligen Berechtigten - zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in Nürburg zu drei Wohnungseinbrüchen. Bei einer Tat wurden zwei verdächtige Männer wahrgenommen, die gegen 18:55 Uhr fluchtartig in Richtung Ortsmitte liefen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei wissen, ob die Bevölkerung Hinweise zu den verdächtigen Personen oder zu benutzten Fluchtmitteln geben kann. Die Kriminalinspektion Mayen ist unter Tel.: 02651/801-0 und die Polizeiinspektion Adenau unter Tel. 02691/925-0 erreichbar.

