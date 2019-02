Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Verwaltungsgebäude und Baucontainer

Tresor und Werkzeuge entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag (26. Februar 2019), 7.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Kermisdahlstraße ein Kellerfenster an einem Verwaltungsgebäude auf. Die Täter kletterten durch das Fenster und brachen im Gebäude mehrere Türen auf. Sie durchsuchten Büros und entwendeten einen etwa 50cm hohen Tresor, den sie von einer Wand rissen.

Auf dem Gelände befindet sich eine Baustelle. Zur selben Zeit brachen die Täter dort auch in einen Baucontainer ein und entwendeten einen Bohrhammer sowie eine Flex.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

