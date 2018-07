POL-GT: Acht Verletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots) - Rietberg (HB) Am 06.07.18, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Rietberg ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt acht Personen wurden, sechs davon schwer.

Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Rietberg befuhr mit einem DaimlerChrysler die Rietberger Straße in Richtung Mastholte. In Höhe der Alten Landstraße fuhr er auf einen Citroen auf, dessen 23-jährige Fahrerin in gleicher Richtung unterwegs war und nach links in die Alte Landstraße abbiegen wollte. Hierzu musste die Gütersloherin verkehrsbedingt anhalten. Durch den Aufprall wurde der Citroen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf kam, dessen 37-jähriger Fahrer aus Rietberg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der Fahrer des DaimlerChrysler wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die Citroen-Fahrerin und ihre vier Mitfahrerinnen mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen die sechs Verletzungen auch im Krankenhaus verbleiben. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Fahrer des VW-Golf und sein 16-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Seitens der Feuerwehr wurden neben dem leitenden Notarzt zwei weitere Notärzte und der Rettungshubschrauber eingesetzt. Außerdem waren sieben Rettungswagen und der Löschzug Mastholte vor Ort.

Alle drei Fahrzeug wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die Rietberger Straße musste für gut zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell