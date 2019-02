Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwarzer Mercedes SUV stößt mit 11-jährigem Radfahrer zusammen

Autofahrer gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (25. Februar 2019) gegen 7.45 Uhr stieß ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV an der Kreuzung Birkenallee/Breslauer Straße mit einem 11-jährigen Jungen aus Geldern zusammen. Der Junge war gemeinsam mit seiner Schwester auf Fahrrädern unterwegs. Die Person stieg aus und erkundigte sich nach dem Jungen. Anschließend fuhr sie weiter. Der 11-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrrad entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer des SUV. Eine Beschreibung der Person liegt der Polizei bislang nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

