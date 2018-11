POL-DH: +++ Syke/Wachendorf - Schwerer Verkehrsunfall +++

Diepholz (ots) - Heute Nachmittag gegen 14:45 Uhr ereignete sich in der Straße "Im Dorfe" ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Transporterfahrerin und ein Motorradfahrer befuhren die Straße in Richtung Gödestorf. Die Tranporterfahrerin beabsichtigte nach dem links in einen Feldweg abzubiegen. Dies übersah der 62-jährige Motorradfahrer aus Barrien und fuhr auf den Transporter auf. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme für den Straßenverkehr gesperrt. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.

