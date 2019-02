Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Auf der Bleichestraße ereignete sich am Freitagabend (15.02., 22.35 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Autofahrer sein verunfalltes Auto zurückließ, ohne auf die Polizei zu warten.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, lag der verunfallter BMW im Graben. Augenscheinlich war der BMW in einer Linkskurve von der Straße in Richtung Bielefeld abgekommen und zunächst mit einem Baum kollidiert, bevor der Wagen sich überschlug und im Graben liegen blieb.

Der Unfallverursacher flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte der 22-Jährige anschließend leicht verletzt in Bielefeld angetroffen werden. Er stand augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss. Zudem war er nicht in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem jungen Fahrer wurde durch einen Arzt Blut abgenommen. Sein Auto wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeholt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

