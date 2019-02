Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Roter Toyota Corolla beschädigt

Kleve (ots)

Am Samstag (23. Februar 2019) zwischen 8.30 und 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße Schloßberg einen roten Toyota Corolla an der Beifahrertür. An der Beschädigung befindet sich ein etwa 40cm breiter weißer Farbabrieb, der vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

