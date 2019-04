Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand auf Recyclinghof

Grevesmühlen (ots)

Am Nachmittag des 31. März wurde ein Brand im Recycling- und Entsorgungsbetrieb in Neu Degtow gemeldet. Bei Eintreffen der Grevesmühlener Polizei am Brandort war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aus unbekannter Ursache war eine kleinere mit Hausmüll bedeckte Fläche von ca. 10 x 10 Metern oberflächlich in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Sachschaden entstand erten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Kripo in Grevesmühlen hat die Ermittlunge übernommen.

