POL-PDLU: Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Am Samstag, den 04.05.19 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr wurde ein PKW in der Waldstraße in Mutterstadt, durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Nach Zeugenangaben könnte ein Fahrradfahrer, welcher im Nahbereich gegen 09:30 Uhr stürzte, verantwortlich gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

