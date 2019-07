Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sexuelle Belästigung

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 06.07.2019, gegen 13.00 Uhr, ging eine 36-jähige Mutter mit ihren beiden Kindern und ihrem Hund im Bereich Große Kapellenstraße spazieren. Hier wurde sie von einem unbekannten Mann aus dessen Auto heraus angesprochen und befragt. Die Frau gab keine Antworten und lief weiter durch eine Fußgängergasse in die Burgstraße und letztendlich durch die Hämmelgasse auf den Rettichfestplatz. Der Unbekannte war der Frau gefolgt und aus dem Auto ausgestiegen. Auf dem Festplatz berührte er die Mutter mehrfach unsittlich. Nachdem die Frau sich das lautstark verbat, ließ der Mann von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bahnübergang Iggelheimer Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,80 m groß, dunkelblonde Haare, keinen Bart. Er sprach deutsch mit einem nicht definierbaren Akzent. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine beige Arbeitshose. Der Mann war vermutlich mit einem dunklen VW-Golf 5 mit RP-Kennzeichen unterwegs. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

