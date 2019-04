Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 32-Jähriger äußert Bedrohungsszenarien und löst dadurch größeren Polizeieinsatz aus

Schwanewede (ots)

Ein 32-jähriger Bremer mit familiären Bezügen nach Schwanewede sorgte am Mittwoch für einen größeren Polizeieinsatz in Schwanewede. Gegenüber einer Zeugin hatte der Mann am Mittwochmorgen Bedrohungs- bzw. Gewaltszenarien gegen sich und andere angekündigt, wobei er auch Waffen einsetzen wollte. Der Polizei gelang es, den 32-Jährigen in einem Einfamilienhaus in der Worpsweder Straße zu lokalisieren. Am frühen Nachmittag konnte der Mann durch Spezialkräfte im Wohnhaus festgenommen und anschließend zur Wache nach Osterholz gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden durch die Beamten der Polizei Osterholz geführt und dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell