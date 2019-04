Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Schuppen + Kindergarten Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht + Einbrecher flüchten ohne Beute + Einbruch in Einfamilienhaus + Frühjahrssonne blendete Pkw-Fahrerin

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Schuppen

Lilienthal. Zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagmittag haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen auf einem Gelände in der Einstmannstraße verschafft und einen Räucherofen gestohlen. Nachdem sie auch noch Gegenstände in dem Schuppen beschädigten, konnten die Einbrecher flüchten. Sie haben einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei Lilienthal bittet mögliche Zeugen unter 04298/92000 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Nähe.

Kindergarten Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Ritterhude. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Habichthorster Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit einer geringen Bargeldsumme und Speichermedien flüchteten sie vom Tatort. Insgesamt ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe der Kindertagesstätte.

Einbrecher flüchten ohne Beute

Schwanewede. Zwischen Samstag- und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Wohnhauses in der Schumannstraße verschafft. Jedoch ohne Diebesgut flüchteten die Personen wieder vom Tatort. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen gegen die Einbrecher aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 014791/3070 um Hinweise auf verdächtige Personen in der Nähe.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lilienthal. Zwischen Gründonnerstag und Dienstagnachmittag haben sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Feldhäuser Straße verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Räume des Hauses wurden durch die Täter nach geeigneter Beute durchsucht. Mit derzeit unbekanntem Diebesgut konnten sie flüchten. Sie verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Nähe.

Frühjahrssonne blendete Pkw-Fahrerin

Osterholz-Scharmbeck. In der Bremer Straße kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einer 52-jährigen Fahrerin eines Hyundai i20 und einem Daimler CL500 eines 29-Jährigen. Die 52-Jährige übersah vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung, dass der 29-jährige Fahrer des Daimler nach links in die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Aufprall entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000EUR. Beide Fahrer sowie ein 24-jähriger Beifahrer im Hyundai wurden leicht verletzt.

