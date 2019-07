Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall vermutlich aufgrund Sekundenschlafs

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 07.07.2019, gegen 07.00 Uhr befuhr ein 60-jähiger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw, Skoda Octavia den Kestenbergerweg von der L454 kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe Einmündung Holzgasse kam der Fahrer, der allein im Fahrzeug war nach links von der Fahrbahn, fuhr über einen großen Stein und überschlug sich. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer orientiert und ansprechbar. Aufgrund der Unfallmeldung entsandte die Rettungsleitstelle außer einem Rettungswagen noch vorsorglich die Feuerwehr und den Rettungshubschrauber. Der Unfallfahrer war glücklicherweise nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich zur näheren Abklärung in ein Krankenhaus. Ursache des Unfalles dürfte ein Sekundenschlaf gewesen sein. Am Pkw dürfte ein Totalschaden i.H.v. ca. 10 000,- EUR entstanden sein.

