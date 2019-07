Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überholvorgang mit Folgen

Oberhausen (ots)

Am Montag, 22.07.2019, gegen 18:50 Uhr, befuhren eine 60-jährige und eine 46-jährige Pkw-Fahrerin die B 427 von Hergersweiler in Richtung Oberhausen. Beide Fahrzeugführerinnen wollte einen langsam vorausfahrenden Pkw überholen. Die 46-jährige Audi-Fahrerin befand sich nach ihren Angaben gerade im Überholvorgang, als die 60-jährige Nissan-Fahrerin ebenfalls zum Überholen ansetzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell