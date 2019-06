Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radlerin stürzt

Recklinghausen (ots)

Eine 58-Radfahrerin kam am Dienstag um 07.10 h an der Bahnhofstraße zu Fall, als ein Bus in einer Unterführung nah an ihr vorbeifuhr. Der Bus wurde von einem 50-jährigen Marler gelenkt. Zu einer Kollision kam es nicht. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell