Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatorte nach Sachbeschädigungen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei Tatverdächtige im Kindesalter haben im Stadtgebiet Herten am vergangenen Wochenende zahlreiche schwarze Farbschmierereien an Hauswänden, Anhängern und Bushaltestelle angebracht. Unklar ist, zu wie vielen Straftaten genau und an welchen Örtlichkeiten es gekommen ist. Im vorliegenden Sachverhalt geht es ausschließlich um Eigentum, das mit schwarzer Farbe aus einer Spraydose beschädigt wurde. Geschädigte sollten sich möglichst zeitnah bei der Polizei melden.

Um Hinweise bittet dringend das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

