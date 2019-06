Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Exhibitionist auf Schulgelände

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montag, gegen 13:00 Uhr, vor einer 10-Jährigen aus Dorsten auf einem Schulgelände an der Halterner Straße entkleidet und sein Geschlechtsteil gezeigt. Der Täter war mit einem Fahrrad in der Farbe lila unterwegs. Er fuhr mit dem Fahrrad auch wieder vom Tatort weg. Personenbeschreibung: Dunkelhäutig, ca. 170 cm groß, ca. 50-60 Jahre alt, Glatze, bekleidet mit einer dunkel-blauen Jeanshose, gelb/weißes T-Shirt.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

