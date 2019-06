Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Betriebe ein

Borken (ots)

In zwei Betriebe ist in der Nacht zum Freitag in Borken eingebrochen worden. Um in ein Firmengebäude an der Turmstraße zu kommen, hatte die Täter eine Tür an der Rückseite aufgehebelt. Im Ortsteil Gemen drangen Unbekannte in einen Betrieb an der Otto-Hahn-Straße ein. Sie schoben ein Tor hoch, suchten das Büro auf und hebelten einen Metallschrank auf. Ob und was die Einbrecher entwendeten, stand in beiden Fällen zunächst nicht fest. Wie berichtet, ist es in der gleichen Nacht zu weiteren Betriebseinbrüchen in Borken gekommen. Diese betrafen Firmen an der Straße Landwehr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

