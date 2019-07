Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Einen entgegenkommenden Radfahrer übersah der Fahrer eines Taxis am Mittwoch, 03.07.2019 gegen 19.10 Uhr in March-Neuershausen, als er in der Rathausstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Der Radfahrer versuchte noch auf den Gehweg auszuweichen, stürzte aber am Randstein und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu. Der Taxifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Eine genauere Beschreibung des Taxis liegt bislang nicht vor. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

