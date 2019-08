Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Berauscht gefahren; Neuschoo - Unter Alkoholeinfluss gefahren; Esens - Unfallflucht auf Parkplatz; Leerhafe - Auto touchiert und geflüchtet; Wittmund - Fußgänger leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Berauscht gefahren

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Montag in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Der 36-Jährige aus Wilhelmshaven war gegen 0:10 Uhr mit einem Opel auf der Müggenkruger Straße in Wittmund unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Opel-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Neuschoo - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Montag von der Polizei in Neuschoo angehalten worden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Kummerweg stoppten die Beamten den Kia-Fahrer aus Neuschoo gegen 23 Uhr. Sie stellten fest, dass der 50-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer Hyundai i30 ist am Samstag in Esens auf einem Supermarktparkplatz beschädigt worden. Es entstand ein Schaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Vermutlich öffnete ein unbekannter Autofahrer die Tür eines daneben geparkten Wagens und touchierte dabei die Beifahrertür des Hyundai. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 11:20 Uhr vor einem Supermarkt an der Bürgermeister-Becker-Straße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Leerhafe - Auto touchiert und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, 22.08.2019, in Leerhafe vermutlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten Opel Astra beschädigt. Der Opel Astra war zum Tatzeitpunkt zwischen 17 Uhr und 18 Uhr an der Straße Tannenwinkel vor einem Stromkasten in Fahrrichtung Dammstelle abgestellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der schätzungsweise im dreistelligen Bereich liegt, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Fußgänger leicht verletzt

Ein 80 Jahre alter Mann aus Schortens ist am Montag beim Überqueren der Carolinensieler Straße leicht verletzt worden. Er schob gegen 15 Uhr sein E-Bike über die Bundesstraße. Dabei schätzte er offenbar die Geschwindigkeit eines herannahenden Autos falsch ein. Die herannahende 50 Jahre alte Autofahrerin aus Wittmund bremste mit ihrem Citroen C3 ab, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen. Sie erfasste mit dem Auto das Hinterrad des E-Bikes und der 80-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt.

