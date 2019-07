Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schrottsammler und Wucher-Anbieter - Unseriöse Dienstleister sind im Kreisgebiet unterwegs - bitte kreisweit veröffentlichen

kreisweit (ots)

(kup) Zur Sommerzeit nutzen unseriöse Dienstleister im gesamten Kreisgebiet die Gelegenheit und versuchen, schnelles Geld auf Kosten der Menschen im Wittekindskreis zu machen. Ein bekanntes Phänomen sind die illegalen Schrottsammler. Am Montag (8.7.) haben Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, einen solchen Sammler in Rödinghausen angehalten. Der 28-jährige Fahrer rumänischer Staatsangehörigkeit war in einem weißen Mercedes- Sprinter unterwegs. Wie in solchen Fällen häufig, konnte auch er notwendige Papiere nicht vorbringen. Die eingesetzten Beamten begleiteten den Mann zu einer Entsorgungsfirma. Dort musste er die knapp 200 Kilo gesammelten Schrott abladen. So konnten die enthaltenen Rohstoffe für das Recycling in unserem Kreis gesichert werden. Parallel bieten Wucher-Dienstleister ihre Dienste an. Vor einigen Wochen berichteten wir von drei Männern, die bei einer Seniorin zu einem völlig überhöhten Preis den Hof reinigten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4311359). Nun ist eine vermeintliche Dachdeckerfirma im Kreis unterwegs. Als fliegende Händler sind die Männer, meist mit einem Transporter, unterwegs. Sie klingeln an der Haustür und wollen beauftragt werden. Sie setzen ihr Gegenüber häufig unter Druck, behaupten, einen Auftrag vorliegen zu haben. Im Hintergrund laden Kollegen den Wagen schon einmal aus. So soll, insbesondere bei älteren Menschen, der Eindruck entstehen, dem Geschäft zustimmen zu müssen. Hat man sich darauf eingelassen, werden anschließend horrende Rechnungsbeträge in bar verlangt. Die Polizei rät: lassen Sie sich nicht darauf ein! Bleiben Sie bei Ihrem Nein, schließen Sie die Haustür und informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

