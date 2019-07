Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte entwenden Portemonnaie einer 90-Jährigen

Enger (ots)

(kup) Am Dienstag (16.7.), in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten bislang Unbekannte Täter die Geldbörse einer 90-Jährigen. Die Frau aus Enger kaufte in einem Discounter am Lambernweg ein. Dabei trug sie ihr Portemonnaie in einer Handtasche nah an ihrem Körper. Unbekannte stahlen es in einem unbeobachteten Moment aus der Tasche. Neben Bargeld befanden sich persönliche Papiere und eine EC-Karte in der Geldbörse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um zeugenhinweise unter 05221 - 888 0.

