Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach einer EC-Karten Betrügerin- Wer kennt diese Person?- Bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am 10.04.2019 wurde einer Frau aus Herford in einem Bekleidungsgeschäft in Herford die Geldbörse entwendet. Neben diversen Ausweisen, etwas Bargeld befand sich auch eine EC-Karte darin. Noch am gleichen Tag wurde durch eine bisher unbekannte Person an der Hauptfiliale der Sparkasse Herford ein höherer Geldbetrag abgehoben. Eine, mit einer Baseballkappe bekleidete Person und großer Brille wurde beim Abheben in der Bank durch eine Kamera gefilmt. Das anliegende Foto der dringend tatverdächtigen Person sind nun per Beschluss des Amtsgerichtes Bielefeld zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden Die Polizei fragt: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu diesem machen? Hinweise zu dieser Tat können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell