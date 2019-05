Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Autos beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

In der Wiesenstraße, in der Lutzerstraße, in der Kanalstraße und in der Krimmstraße haben Unbekannte am Wochenende mehrere Autos mutwillig beschädigt. Mindestens sieben Fahrzeuge fielen den Vandalen zum Opfer. Sie traten gegen Außenspiegel und zerkratzen einen Pkw. Die konkrete Schadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Wochenende Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

