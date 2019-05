Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ruhestörung endet in Verhaftung

Kaiserslautern (ots)

Eigentlich war die Polizeistreife am Sonntagmorgen zu einer Ruhestörung in die Fischerstraße ausgerückt, am Ende verhafteten die Beamten einen 35-Jährigen.

Als die Ordnungshüter gegen 6.30 in der Fischerstraße für Ruhe sorgen wollten, ergriff beim Erblicken der Polizeistreife ein Mann sofort die Flucht. Er kam nicht weit. Der betrunkene 35-Jährige stürzte beim Wegrennen. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Sie nahmen ihn mit zur Polizeidienststelle. Im vergangenen Jahr war der heute 35-Jährige wegen Ladendiebstahls verurteilt worden. Die ausstehende Haftstrafe von 25 Tagen konnte er durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Freunde brachten für den 35-Jährigen den dreistelligen Geldbetrag auf. Allerdings blickt der Mann schon weiteren Strafverfahren entgegen: Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Amphetamin, Marihuana, einen Teleskopschlagstock und ein verbotenes Messer. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell