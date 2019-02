Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2019) Einbrecher dringen in zwei Wohnhäuser in Rosdorf ein - Geld und Schmuck gestohlen

Göttingen (ots)

Rosdorf, Vor dem Warteberge und Hinter den Hagen Donnerstag, 7. Februar 2019, zwischen 17.30 und 20.15 Uhr

ROSDORF (jk) - Bei Einbrüchen in zwei Wohnhäuser in den Straßen "Vor dem Warteberge" und "Hinter den Hagen" haben Unbekannte am frühen Donnerstagabend (07.02.19) in Rosdorf (Landkreis Göttingen) Bargeld und Schmuck erbeutet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Beide Taten ereigneten sich vermutlich in der Zeit zwischen ca. 17.30 und 20.15 Uhr. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

