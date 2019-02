Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (112/2019) Gartenlauben in Rosdorf aufgebrochen - Bislang dreizehn Taten angezeigt

Göttingen (ots)

Rosdorf, Obere Straße Nacht zu Donnerstag, 7. Februar 2019

ROSDORF (jk) - In einem Rosdorfer Kleingartenverein an der Oberen Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.02.19) nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen dreizehn Gartenlauben aufgebrochen. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Schadenshöhe ist deshalb offen. Für die Entgegennahme sachdienlicher Hinweise steht die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zur Verfügung.

