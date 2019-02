Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (111/2019) Gaststätte in Bühren von Einbrechern heimgesucht - Kasse und Automaten aufgebrochen, Geld gestohlen

Göttingen (ots)

Bühren, Unterdorfstraße Nacht zu Freitag, 8. Februar 2019

BÜHREN (jk) - Durch ein gewaltsam geöffnetes Toilettenfenster sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (08.02.19) in Bühren (Landkreis Göttingen) in eine Gaststätte in der Unterdorfstraße eingestiegen und haben anschließend im Gastraum die Kasse, einen Sparautomaten sowie die Musikbox aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Mit ihrer Beute ergriffen die Einbrecher die Flucht. Von ihnen fehlt zurzeit jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

