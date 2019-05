Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreisstraße in Richtung Dansenberg ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-jährige Autofahrerin hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. In dem anderen Fahrzeug saßen drei Insassen, der Fahrer klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde nach Landstuhl ins Hospital verbracht.

Die Unfallverursacherin und die Mitfahrer im zweiten Auto wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell