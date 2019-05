Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Informationen zum Spiel 1.FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

Kaiserslautern (ots)

Das vorletzte Heimspiel in dieser Saison steht am Samstag für die "Roten Teufel" an. Zu Gast ist die SpVgg Unterhaching. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr.

Insgesamt rechnet der Verein mit bis zu 18.000 Zuschauern, wovon circa 100 Fans aus Bayern anreisen.

Wie immer gibt es bei der Anreise nach Kaiserslautern einige Dinge zu beachten:

Weil an jedem Spieltag mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, empfiehlt die Polizei eine frühe Anreise in die Stadt. Vor allem Fans, die mit dem Auto anreisen, sollten sich frühzeitig über Parkmöglichkeiten informieren. Hier gibt's eine Übersicht: (https://fck.de/de/stadion/anfahrt/).

Wichtige Info: Derzeit finden Sanierungsarbeiten auf der B270 zwischen Hohenecken und Gelterswoog statt. Auf der Strecke kann es deshalb zu Verzögerungen kommen.

Wer Staus und Verkehrsbehinderungen umgehen will, sollte am besten mit der Bahn anreisen. Es werden zusätzliche Züge eingesetzt ( https://s.rlp.de/liokl ). Die Shuttlebusse (P+R) fahren wie gewohnt ab "Universität" und "Kaiserslautern-Ost". Vor und nach dem Spiel kann es zu einer Sperrung des 11-Freunde-Kreisels kommen.

Wir wünschen allen Fußballfans einen schönen Tag in Kaiserslautern

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell