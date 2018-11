POL-HA: Fußgängerin in Hohenlimburg angefahren

Hagen (ots) - Eine 16-jährige Fußgängerin wollte gestern im frühen Nachmittag die Iserlohner Straße überqueren. Sie lief zwischen geparkten Autos her und übersah eine 81-jährige Skoda-Fahrerin, die die Iserlohner Straße in Richtung Letmathe befuhr. Einen Zusammenstoß konnte die Seniorin nicht mehr verhindern. Die Jugendliche klagte nach dem Aufprall über Kopfschmerzen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

