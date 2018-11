POL-HA: Zeuge beobachtet mutmaßliche Brandstifter

Hagen (ots) - Am Dienstag bemerkte ein 35-jähriger Zeuge um 20.40 Uhr drei junge Männer, die sich im Bereich einer Schule auf der Letmather Straße aufhielten. Als die Männer den Zeugen erblickten, rannten sie zu einem in der Nähe geparkten weißen VW Golf. Sie entfernten sich mit dem Auto dann in unbekannte Richtung. Der Zeuge stellte anschließend fest, dass ein Müllcontainer auf dem Schulgelände in Flammen stand. Die Feuerwehr erschien und löschte den Brand. An dem Container entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

