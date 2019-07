Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzter - Paketfahrer übersieht Radfahrerin

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (16.7.), um 11:40 Uhr, fuhr eine 75-jährige Frau aus Bünde mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Brunnenstraße in Richtung Lukas-Krankenhaus. Gleichzeitig bog ein 44-jähriger Mann mit einem Transporter aus einer Einfahrt nach rechts auf die Brunnenstraße. Im Abbiegevorgang erfasste der Paketlieferant die Radfahrerin am auf dem Gepäckträger angebrachten Korb. Durch den Zusammenstoß fiel die Frau vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sacheschaden in Höhe von 400 Euro.

