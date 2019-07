Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierende Jugendliche - Polizei stoppt alkoholisierte Jugendgruppe auf Campingplatz

Vlotho (ots)

(kup) Am Montag (15.7.), um 22:49 Uhr, erhielt die Polizei in Herford einen Einsatz auf einem Campingplatz an der Straße Borlefzen. Eine Gruppe von acht Jugendlichen war bereits im Verlauf des Tages durch zu lautes und bedrohliches Verhalten aufgefallen. Die jungen Männer im Alter von 16-18 Jahren konsumierten Alkohol und befuhren einen asphaltierten Rundweg des Zeltplatzes immer wieder mit einem PKW. Gegen Abend erbrachen sie sich auf dem Spielplatz der Anlage. Als daraufhin benachbarte Urlauber die Gruppe um Ruhe baten, eskalierte die Situation. Ein 18-jähriger Bielefelder bedrohte eine 39-jährige Mutter aus Borchen mit einem Elektroschocker. Anschließend drohte er den Anwesenden, sprang in seinen PKW und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in seinem VW Passat über den Zeltplatz. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Nachdem die Beamten Ruhe in die aufgebrachte Situation gebracht hatten, sorgten sie dafür, dass die Jugendlichen einen Platzverweis erhielten. Anschließend stellten die Einsatzkräfte den PKW sicher. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Alle Tatverdächtige wurden Alkoholtests unterzogen.

