Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Herford (ots)

(kup) Am Montag (15.7.), um 9:40 Uhr, fuhr eine 63-Jährige aus Herford mit ihrem PKW auf dem Hellerweg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Elverdisser Straße bog sie in ihrem braunen Renault Scenic nach rechts ab. Damit verursachte sie einen Zusammenstoß mit einer 31-Jährigen Bielefelderin, die in ihrem schwarzen Renault Twingo auf der Elverdisser Straße in Richtung City unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Bielefelderin sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell