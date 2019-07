Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher in Kleingartenanlage.

Lippe (ots)

In mindestens vier der Parzellen eines Kleingartenvereins am Goetheweg brachen bislang Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. Die Täter öffneten mehrere Türen gewaltsam und stahlen unter anderem Werkzeug. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

