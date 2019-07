Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Gartengeräte entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen über das vergangene Wochenende hinweg unberechtigt auf das Gelände der Stiftung Eben-Ezer am "Alter Rintelner Weg" ein. Dort brachen sie einen Container auf, in dem Werkzeuge gelagert sind. Sie entwendeten insgesamt zehn hochwertige Gartengeräte der Firma Stihl im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen.

