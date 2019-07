Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Auto mutwillig zerkratzt.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen in der Schulstraße abgestellten schwarzen Ford und verursachte so Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen.

