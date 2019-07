Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher entkommt mit Zigaretten.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Mann gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei an der Ecke Richthofenstraße/Marienstraße. Aus den dortigen Auslagen stahl er eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie eine Registrierkasse mit etwas Wechselgeld. Gegen 3 Uhr schraubte er ein Sicherungsgitter vor einem Fenster ab und gelangte so in die Räumlichkeiten. Die Zigaretten verstaute er in zwei blauen Müllsäcken. Mit diesen kam er auf seiner Flucht gegen 3:30 Uhr auf der Behringstraße zu Fall und weckte so das Interesse einer Zeugin. Dabei verlor er auch einige der Schachteln. Anschließend entkam der Mann im Dunkeln. Der Mann ist 40-50 Jahre alt und von normaler Statur. Er hat blonde Augenbraue, blaue Augen, ein vernarbtes Gesicht und wirkte alkoholisiert. Zur Tatzeit trug er eine blaue Stoffjacke, einen dunklen Kapuzenpullover (Kapuze über dem Kopf) sowie helle aber sehr dreckige Sportschuhe. Hinweise zu dem Einbruch oder der Person richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090.

