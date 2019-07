Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Kind bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Leichte Rückenverletzungen erlitt ein 5-jähriger Junge aus Bad Salzuflen bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwestfalenstraße am Freitag gegen 14.30 Uhr. Der Junge befand sich als Beifahrer im Ford-Pkw seiner Mutter, als diese auf der Fahrt von Bad Salzuflen in Richtung Lemgo an der Bushaltestelle "Wittighöferheide" verkehrsbedingt anhalten musste und ein 22-jähriger aus Barntrup mit seinem Ford Transit auf den Pkw auffuhr. Die Mutter begab sich mit ihrem Sohn anschließend in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4.500 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell